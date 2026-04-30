Матвиенко: вклад каждого этноса в развитие России значителен и заметен

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что благодаря причастности к судьбе могучего государства малочисленные народы получали и получают исторический шанс внести свой вклад и в развитие человечества и мировой культуры.

30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ 4 ноября 2025 года подписал президент России Владимир Путин.

«Сегодня мы впервые отмечаем День коренных малочисленных народов РФ. Наша страна — дом для 194 народов. Около 50 из них относятся к малочисленным. При этом, бесспорно, вклад каждого, даже самого небольшого из коренных народов как в формирование характера страны, так и в ее развитие значителен, заметен», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в истории Отечества не было ни метрополий, ни резерваций, ни сегрегации по расовому, этническому или религиозному признакам. В наши дни государственная политика России прямо и полно наследует все исторические принципы взаимного уважения в сфере межнациональных, межкультурных отношений.

По словам председателя Совфеда, традиции и культурное наследие коренных малочисленных народов продолжают тщательно оберегаться, а их возможности активно интегрируются в общий прогресс страны и современной цивилизации.

Матвиенко поблагодарила хранителей наследия малых этносов, которые передают его новым поколениям. Именно это делает летопись Отечества по-настоящему полной.

