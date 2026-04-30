Олег Иванников заявил о росте потерь среди женщин в ВСУ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил о росте числа погибших и попавших в плен женщин в составе ВСУ. По его оценке, за первые месяцы 2026 года потери могли достигнуть сотен человек, сообщает aif.ru .

Иванников отметил, что в российском плену находятся несколько десятков женщин-военнослужащих ВСУ. По его словам, ими занимаются военные следственные органы и представители Международного комитета Красного Креста.

«Несколько десятков боевичек ВСУ находятся в российском плену, ими занимаются военные следственные органы и представители Международного комитета Красного Креста. Число погибших женщин из ВСУ будет только расти, это объективный математический расчет, в уничтожении женщин-боевичек нет ничего личного, только военная необходимость», — отметил эксперт.

По оценке специалиста, официальные сообщения о 50 погибших женщинах-военнослужащих в 2026 году не отражают реальных масштабов. Он заявил, что число потерь может быть выше и достигать около 500 человек.

«ВСУ стремительно теряют своих боевичек, и цифра в 50 ликвидированных в этом году фурий явно приуменьшена в 10 раз. Режиму Зеленского выгодно принимать в ВСУ женщин, но крайне болезненно сообщать об их огромных потерях», — пояснил Иванников.

Эксперт добавил, что, по данным украинской стороны, в ВСУ служат около 75 тыс. женщин, и часть из них погибнет или получит ранения. Он также заявил о росте числа пропавших без вести среди женщин-военнослужащих.

