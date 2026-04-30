Экс-сенатор Арашуков пожаловался на отсутствие в колонии орехов, но проиграл суд

Получивший пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков в пятый раз подал в суд на руководство исправительной колонии «Черный дельфин» и снова проиграл. В этот раз он жаловался на отсутствие орехов и фруктовой тарелки, сообщает Baza .

По словам осужденного, 2 марта он оформил заявку на продуктовый заказ, состоящий из 18 позиций на 14 тысяч рублей. Однако ему пришли товары только на 4172 рубля. Также Арашуков отметил, что это были не те продукты, которые он заказывал.

Он потребовал признать действия администрации ИК-6 незаконными и выплатить ему компенсацию в размере 100 тысяч рублей, а также вернуть 3 тысячи рублей госпошлины. В ходе судебного заседания экс-сенатор заявил, что готов отозвать иск, если ему разрешат самому ходить в магазин колонии, но администрация отказалась.

Также правоохранители выяснили, что Арашуков не получил часть продуктов не из-за отказа колонии, а потому что их просто не было в магазине. В итоге Соль-Илецкий районный суд полностью отказал Арашукову в иске.

Ранее Арашуков пожаловался на отсутствие в колонии двух яиц на обед.

