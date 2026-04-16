Экс-сенатор Арашуков пожаловался на отсутствие в колонии двух яиц на обед

Осужденный на пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков вступил в конфликт с руководством исправительной колонии «Черный дельфин». Арашуков направил в Соль-Илецкий суд не менее пяти исков с претензиями к условиям своего содержания, в одном из них утверждается, что его лишили двух куриных яиц на завтрак, сообщает Baza .

Среди жалоб осужденного — отсутствие в обеденном меню двух куриных яиц и холодных закусок, несоблюдение режима питания, нарушения в расписании телевещания, а также отказ в предоставлении телефонного звонка.

По четырем из поданных исков суд уже вынес решения не в пользу заключенного. На данный момент в суде продолжается рассмотрение единственного оставшегося иска, связанного с ненадлежащим обеспечением заключенного питанием. Соль-Илецкий суд намерен огласить решение по данному делу на текущей неделе.

Арашуков отбывает пожизненный срок за организацию убийств и руководство преступным сообществом. Аналогичный приговор был вынесен и его отцу. Как установило следствие, преступники стоят за гибелью советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и главы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова.

Криминальная группировка, которую возглавляли Арашуковы, просуществовала порядка 17 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.