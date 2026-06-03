Иран и США нанесли взаимные удары

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на штаб-квартиру 5-го флота США. В ответ американские военные сообщили, что уничтожили иранские дроны и ракеты, а также нанесли удары по острову Кешм в целях самообороны, сообщает РИА Новости .

По данным Центрального командования ВС США, удары были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.

Кроме того, американские военные заявили об уничтожении нескольких баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также об обездвиживании нефтяного танкера, пытавшегося пройти к иранскому острову Харк в обход американской блокады.

При этом американский президент Дональд Трамп добивается от Ирана письменных уступок в ядерной сфере в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

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