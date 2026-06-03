Трамп настаивает на письменной фиксации уступок Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана письменных уступок в ядерной сфере в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

По данным СМИ, иранские переговорщики в устной форме заверили США, что исламская республика в итоге согласится на несколько условий по своей ядерной программе. Однако Трамп на совещании в Ситуационной комнате Белого дома счел полученные от Тегерана гарантии недостаточными.

Переговоры между США и Ираном касаются меморандума о взаимопонимании, который официально продлит прекращение огня, обеспечит поэтапное открытие Ормузского пролива и установит временные рамки для дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана.

Ранее США потребовали от Омана разорвать отношения с Ираном.

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