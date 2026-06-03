В России могут начать внесудебно блокировать сайты по продаже водительских прав

Российские власти планируют ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, связанных с изготовлением и продажей поддельных водительских удостоверений, а также медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом. Об этом свидетельствует утвержденный правительством документ, сообщает ТАСС .

Под блокировку могут также попасть сайты с информацией, демонстрирующей пренебрежение к правилам дорожного движения, и ресурсы о посреднических услугах при получении госуслуг в сфере безопасности дорожного движения.

Исполнителями назначены МВД, Роскомнадзор, Минцифры и Росздравнадзор при участии профильных организаций.

Доклад в правительство ожидается в 2027 году. В дальнейшем меры будут применяться по мере необходимости.

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