Аттракцион с людьми рухнул в Омске
В Омске произошло частичное разрушение конструкции аттракциона «Веселые горки», сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Инцидент произошел вечером 1 июня в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. В это время на аттракционе находились люди.
В результате случившегося пострадавших нет. За медпомощью отдыхающие не обращались.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
Установлено, что обследование аттракциона проводилось специализированной организацией ООО «Проммаш Тест» в сентябре 2025 года. Тогда было выдано заключение о продлении срока службы до сентября 2026 года.
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