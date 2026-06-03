Аттракцион с людьми рухнул в Омске

Инцидент произошел вечером 1 июня в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. В это время на аттракционе находились люди.

В результате случившегося пострадавших нет. За медпомощью отдыхающие не обращались.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Установлено, что обследование аттракциона проводилось специализированной организацией ООО «Проммаш Тест» в сентябре 2025 года. Тогда было выдано заключение о продлении срока службы до сентября 2026 года.

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