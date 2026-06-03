В США прошел четвертый раунд переговоров Израиля и Ливана

В Вашингтоне состоялся четвертый раунд переговоров между делегациями Израиля и Ливана. Об этом заявил госдепартамент США, сообщает РИА Новости .

Заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот рассказал, что прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается, страны преодолевают ошибки последних 20 лет и продвигаются к соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля.

Несмотря на заявления американской администрации о достижении договоренностей о прекращении огня после первых переговоров 16 апреля, Израиль продолжает наносить удары по десяткам поселений на юге Ливана. В ответ ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.

Представитель госдепа добавил, что следующий раунд переговоров будет уже в среду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.