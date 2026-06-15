США и Иран проведут консультации в Дохе перед подписанием соглашения Политика сегодня в 03:48

США и Иран встретятся в Дохе перед подписанием соглашения в Швейцарии. Там пройдут подготовительные консультации, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

На данный момент посредники из Катара отбыли из Тегерана спустя 17 часов переговоров. Ранее США и Иран достигли соглашения. Сделка была в онлайн-формате. Очная церемония состоится 19 июня в Швейцарии. Ормузский пролив будет открыт в течение 30 дней после подписания сделки. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.