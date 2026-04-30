Аллерголог Логина оценила влияние снегопадов на поллиноз

Врач Надежда Логина: сезон цветения в 2026 году будет тяжелым

Врач-аллерголог Надежда Логина заявила, что снег и дожди в Москве лишь временно снижают концентрацию пыльцы, но не избавляют от симптомов поллиноза, сообщает «Вечерняя Москва» .

В апреле в Москве установилась неустойчивая погода со снегом, дождем и похолоданием. Осадки прибивают пыльцу к земле, из-за чего ее концентрация в воздухе временно снижается. Однако это не решает проблему для людей с аллергией.

«В дождливую погоду пыльца все равно оседает на почве. После высушивания ветер поднимает ее обратно в воздух. Это может немного снизить остронаправленный поллиноз в период цветения, но существенно положительно не повлияет», — сказала Логина.

Специалист отметила, что в этом году ожидается сложный сезон цветения не только березы, но и злаков и сорных трав.

«На данный момент прогноз для людей, которые страдают аллергией на пыльцу, негативный. В этом году ожидается очень обильное цветение аллергенных растений», — говорит Логина.

Врач рекомендовала аллергикам своевременно обращаться к специалистам, проходить профилактическое лечение и наблюдаться у врача в период обострения.

