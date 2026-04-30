Аллерголог Логина оценила влияние снегопадов на поллиноз
Фото - © Медиасток.рф
Врач-аллерголог Надежда Логина заявила, что снег и дожди в Москве лишь временно снижают концентрацию пыльцы, но не избавляют от симптомов поллиноза, сообщает «Вечерняя Москва».
В апреле в Москве установилась неустойчивая погода со снегом, дождем и похолоданием. Осадки прибивают пыльцу к земле, из-за чего ее концентрация в воздухе временно снижается. Однако это не решает проблему для людей с аллергией.
«В дождливую погоду пыльца все равно оседает на почве. После высушивания ветер поднимает ее обратно в воздух. Это может немного снизить остронаправленный поллиноз в период цветения, но существенно положительно не повлияет», — сказала Логина.
Специалист отметила, что в этом году ожидается сложный сезон цветения не только березы, но и злаков и сорных трав.
«На данный момент прогноз для людей, которые страдают аллергией на пыльцу, негативный. В этом году ожидается очень обильное цветение аллергенных растений», — говорит Логина.
Врач рекомендовала аллергикам своевременно обращаться к специалистам, проходить профилактическое лечение и наблюдаться у врача в период обострения.
