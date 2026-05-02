Небо открыто: ограничения на полеты в Калининград сняты
Ограничения на маршрутах воздушного движения по направлению в Калининград и из него сняли. Их вводили временно, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения действовали для обеспечения безопасности пассажиров.
В 07:56 пресс-служба Росавиации сообщала, что вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области. Из-за этого было невозможно использовать маршруты воздушного движения в Калининград и из него.
В аэропорту Храброво может измениться расписание рейсов. В Росавиации порекомендовали пассажирам уточнять статус с помощью онлайн-табло.
