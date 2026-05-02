Обвиняемый в избиении модели с Кубани скончался от проблем с сердцем

В Москве скончался обвиняемый в избиении модели с Кубани Анжелики Тартановой Дмитрий Кузьмин. Об этом сообщил его адвокат Темур Фидаров, пишет Telegram-канал «112» .

Известно, что Кузьмин скончался до приговора в конце апреля 2026 года. Точная дата его смерти пока не сообщается.

По словам защитника, Кузьмин серьезно болел. Он перенес две операции на сердце. После случившегося с моделью его эмоциональное состояние было тяжелым. Адвокат также заявил, что Тартанова и ее представители не выходили на связь. Вопрос о выплатах не обсуждался.

В конце января модель заключила с обвиняемым мировое соглашение. Адвокат девушки сообщил, что мужчина начал оказывать ей помощь.

Предполагается, что уголовное дело, вероятно, закроют. Смерть обвиняемого — основание для прекращения преследования. Подробности произошедшего не раскрываются. Ситуация остается на контроле у правоохранителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.