Отец прыгнул за годовалым сыном на рельсы в Бангладеш и чудом выжил

В Бангладеш мужчина собой закрыл сына на рельсах под поездом, оба выжили

В Бангладеш отец спас годовалого сына ценой собственной жизни. Ребенок упал в щель между рельсами и платформой, когда вместе с отцом выходил из вагона. Мужчина прыгнул следом за ним, поезд в этот момент тронулся с места, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел на станции Бхайраб-Базар. Отец пытался выйти из вагона вместе с сыном, но ребенок выскользнул у него из рук и провалился вниз. Мужчина, не раздумывая, прыгнул за ним.

Мужчина обнял сына и прижался к стене платформы. В этот момент над ними поехали восемь вагонов. На опубликованных кадрах видно, что ребенку было страшно и он пытался поднять голову под движущимся поездом. Однако отец силой удерживал малыша, прижав к рельсам. Это помогло обоим выжить и не получить серьезных травм.

Как только поезд проехал, к мужчине на рельсы спрыгнули люди и начали помогать поднять ребенка. На кадрах видно, что отец был в шоке от случившегося и старался отдышаться. Сотрудники станции подтвердили факт случившегося. Благодаря действиям мужчины удалось избежать трагедии.

