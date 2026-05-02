Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что понятие справедливости стало несовместимым с современной Украиной. Причиной она назвала правовой произвол, бесправие и тотальную коррупцию в стране. Комментарий дипломата приурочен к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, сообщает РИА Новости .

По словам Захаровой, украинские власти обещали расследовать события 2 мая 2014 года, где в Доме профсоюзов погибли 48 человек, но на самом деле не стремятся к восстановлению справедливости. Она подчеркнула, что усилия правоохранителей были направлены на сокрытие правды. Судебный процесс, по ее мнению, превратился в фарс.

Дипломат отметила, что националисты глумились над защитой, судьями и родственниками погибших. Жертв пытались сделать виновными. В огне и от пуль погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Многие из погибших сгорели заживо. Россия неоднократно призывала провести международное расследование. Однако украинские власти, по данным Москвы, не заинтересованы в установлении истины. Расследование трагедии фактически заморожено.

