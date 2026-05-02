Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года, где в Доме профсоюзов погибли 48 человек, была не случайным столкновением, а спланированной нацистской акцией устрашения. Она провела прямую параллель с уничтожением белорусской деревни Хатынь в 1943 году, когда украинские каратели из батальона СС сжигали людей заживо и расстреливали выживших.

По словам Захаровой, западные СМИ лицемерно называют произошедшее «трагическим стечением обстоятельств», хотя многочисленные видео- и фотодоказательства указывают на жестокую расправу над людьми.

Захарова напомнила, что, по данным российских следственных органов, во время расправы нацисты впервые применили против гражданского населения боевое отравляющее вещество хлорпикрин. Она опубликовала поименный список из 48 жертв, среди которых были женщины, пенсионеры и 17-летний подросток, которого добили на земле, зверски изувечив тело. Дипломат подчеркнула, что главные организаторы и пособники этой бойни до сих пор не наказаны. В качестве примера цинизма она привела слова бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука*, назвавшего массовое убийство «победой украинского духа», и скандальные действия экс-лидера «Правого сектора» Демьян Ганула**, который жарил шашлык на Куликовом поле, символически изображая сгоревших заживо людей.

Представитель МИД России также указала на то, что нынешний киевский режим, несмотря на прежние обещания, даже не пытается расследовать эту трагедию. В условиях правового произвола и тотальной коррупции на Украине сама идея справедливости стала бессмысленной. Однако Захарова обратила внимание, что отсутствие справедливости внутри страны не мешает западным странам продолжать оказывать Киеву финансовую и военную помощь. По ее мнению, в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало печальной традицией.

В завершении Захарова сделала однозначный вывод. Она заявила, что единственной реальной гарантией восстановления исторической справедливости для жертв этой чудовищной расправы является успешное выполнение всех целей и задач специальной военной операции. Только это, по мнению российского внешнеполитического ведомства, сможет положить конец безнаказанности организаторов «одесской Хатыни» и предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.

* ** Внесены в реестр экстремистов и террористов в России.

