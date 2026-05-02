«Мы в некотором роде пираты»: Трамп честно высказался о захвате иранской нефти

сегодня в 10:21

Трамп сказал, что солдаты США во время захвата судов действуют как пираты

Президент США Дональд Трамп признал, что американские военные действуют подобно пиратам при захвате танкеров с иранской нефтью. Политик прокомментировал инцидент с двумя танкерами Majestic и Tifani в ходе выступления в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида перед членами клуба Forum, сообщает ТАСС .

Судна перевозили в общей сложности 3,8 млн баррелей нефти.

Американский лидер подтвердил, что груз был изъят. США забрали суда и нефть. Трамп назвал это «очень выгодным бизнесом».

«Мы в некотором роде пираты, мы не играем в игры», — отметил Трамп.

Ранее по поводу этого инцидента высказался постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. В официальном письме в Совет Безопасности он охарактеризовал действия Вашингтона как акт агрессии и государственное пиратство.

Иран считает захват коммерческих судов Majestic и Tifani как грубое нарушение Устава ООН, в частности статьи 2 (4). Страна требует от Совбеза принятия мер. Иранская сторона заявила, что оставляет за собой право противостоять подобным шагам в рамках международного права.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.