Седьмой сбит: ПВО Москвы отражает волну беспилотников ВСУ с самой ночи
Силы ПВО ликвидировали еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ. Его обломки упали на землю, сообщает в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб.
С ночи ВСУ безуспешно пытаются атаковать Москву беспилотниками. Первый БПЛА, по сообщению Собянина, был сбит в 02:06. Второй уничтожили в 03:11.
Третий и четвертый сбили в 04:03. Пятый уничтожили в 04:11. Шестой ликвидировали в 08:16. Сбитый в 10:26 БПЛА ВСУ оказался седьмым.
