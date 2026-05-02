Разрыв в 20 баллов и радость: как российские синхронистки покорили Кубок мира

Синхронистки Черезова и Герасимова победили на произвольной программе в Китае

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова выиграли золотые медали в произвольной программе на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в китайском городе Сиань до 3 мая, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России в Telegram-канале .

Дуэт из России получил за свое выступление 304,6439 балла.

Вторую ступень пьедестала также заняли представительницы России — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Они набрали 285,8040 баллов и удостоились серебряных наград.

Тройку лидеров замкнули японки Моэ Хига и Томока Сато. Их результат составил 283,1905 балла.

Турнир стал для российских синхронистов первым международным после того, как Международная федерация плавания приняла решение о снятии санкций. Спортсмены из РФ выступают на соревнованиях в Китае с национальными флагом и гимном.

