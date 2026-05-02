В аэропорту Сочи отменили один рейс и задержали еще 56

В международном аэропорту Сочи произошли массовые задержки самолетов. Всего задержали 56 рейсов, а еще один отменили, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры не могут вылететь по 27 направлениям. Восемь из них — в Москву. По два самолета задержали в Екатеринбург, Петербург, Стамбул и Ташкент. По одному — в Пермь, Ереван, Уфу, Самару и другие города.

Прилет самолетов тоже идет со сбоями. Задерживается 29 рейсов. Четыре — из Москвы, три — из Екатеринбурга. По два — из Махачкалы, Перми, Минеральных Вод и Антальи. Остальные следуют из разных городов России и ближнего зарубежья.

Ограничения в аэропорту ввели вечером 1 мая. Причина — безопасность полетов. 2 мая в 6:22 утра их сняли. Аэропорт работает в штатном режиме. Но самолеты пока не могут взлететь и сесть вовремя. Расписание постепенно приходит в норму.

