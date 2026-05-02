Газовая ловушка: ЕС не успевает заполнить хранилища к новому сезону

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в апреле упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам месяца уровень запасов поднялся лишь до 33%, что является минимальным показателем за последние пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

В апреле из хранилищ было отобрано 1,7 млрд кубометров газа, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом объем закачки составил 6,7 млрд «кубов» — это самый низкий показатель за последние два года. На конец апреля ПХГ были заполнены на 32,73%, в то время как в 2025 году этот показатель составлял 39,5%. Суммарный объем газа в европейских ПХГ на данный момент оценивается примерно в 36 млрд кубометров.

В соответствии с нормативами Еврокомиссии страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу отопительного сезона. Для достижения этой цели к осени 2026 года странам необходимо закачать не менее 68 млрд кубометров газа. В 2025-м государствам удалось заполнить ПХГ на около 55 млрд «кубов». Ранее специалисты «Газпрома» выразили сомнение, что к следующей зиме уровень запасов в ПХГ Европы достигнет даже 70%.

На данный момент Европе удалось направить в хранилища к предстоящей зиме чуть более 5 млрд куб. м газа.

Ситуация осложняется высокой стоимостью топлива. Текущий сезон закачки проходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что усилило конкуренцию за свободные объемы сжиженного природного газа (СПГ) с азиатскими рынками.

