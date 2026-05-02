Революция в трансплантологии: в России начнут пересаживать нервы и спинной мозг

сегодня в 10:11

Жителям РФ в сентябре будут пересаживать кости, нервы и спинной мозг

С 1 сентября в России станет возможной пересадка костей, нервов и спинного мозга. При этом из списка разрешенных объектов уберут два пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Согласно новому регламенту, в официальный перечень объектов трансплантации включены кости и их фрагменты, нервы, спинной мозг и его фрагменты.

При этом документ вносит и точечные исключения — из списка разрешенных для пересадки объектов были выведены нижняя челюсть и кости свода черепа.

Директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье ранее отмечал, что российская медицина успешно выполняет пересадки сердца, печени, легких и сложных органокомплексов. Операции проводят за счет государственных средств.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.