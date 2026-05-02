В МИД РФ назвали ядерные амбиции Лондона уклонением от контроля над вооружениями

Россия раскритиковала ядерную политику Великобритании и Франции. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает РИА Новости .

По словам дипломата, ядерные устремления Лондона и Парижа носят предсказуемый характер. Они являются продолжением многолетнего курса двух стран. Белоусов подчеркнул, что Британия и Франция уклоняются от контроля над вооружениями.

Западные державы не хотят присоединяться к действующим договоренностям. Их политика подрывает глобальную стабильность. Россия неоднократно призывала партнеров к диалогу.

Конференция по ДНЯО должна оценить эти риски. Москва настаивает на равной безопасности для всех. Отказ Лондона и Парижа от сотрудничества ведет к гонке вооружений. Ситуация требует внимания мирового сообщества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.