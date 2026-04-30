Тренера Разина просят наказать за сравнение «неудобного» журналиста с педофилом

Федерация спортивных журналистов России потребовала от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оценить поведение главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом». Речь идет о ситуации, когда наставник оскорбил казанского журналиста, заявив, что тот «по типажу похож на педофила», сообщает «Царьград» .

Инцидент с оскорблением произошел 27 апреля после победы магнитогорского клуба над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:2. Во время пресс-конференции Андрей Разин пригласил к столу корреспондента из Казани, чей материал о первой игре серии вызвал у него недовольство. В той встрече журналист процитировал шуточные слова тренера с предложением «дать по башке» видеотренерам «Ак Барса», после обращений которых были отменены голы.

В ответ на статью Разин заявил, что корреспондент не понял иронии, и отметил, что публикация может повлиять на его репутацию. Тогда же тренер «Магнитки» заявил казанскому журналисту:

«Давай я предположу, что ты педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?» — говорил Разин.

После этого Федерация спортивных журналистов России призвала проверить слова наставника магнитогорцев.

«27 апреля тренер ХК „Металлург“ Андрей Разин проявил неэтичное отношение к одному из наших коллег на послематчевой пресс-конференции. Федерация спортивных журналистов России считает, что недопустимо, чтобы тренер переходил на личности публично и оценивал профессиональную деятельность журналиста оскорбительными сравнениями, в ответ на обоснованный вопрос об игре», — говорится в заявлении федерации.

Также в организации напомнили, что нормы поведения официальных лиц закреплены в регламенте КХЛ, и выразили надежду на оценку действий тренера со стороны клуба и лиги.

