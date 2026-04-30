Хранители мудрости и уникальных языков: отмечается День коренных народов РФ

День коренных малочисленных народов Российской Федерации празднуется в четверг в стране, сообщается в канале года единства народов России.

В стране живут представители 47 коренных малочисленных народов. Это представители саамов на Кольском полуострове, чукчей и эскимосов на Чукотке, тофаларов в Саянах, нивхов на Сахалине и многие другие. Каждый из них — не только этнос, а является живой нитью, которая соединяет прошлое и будущее РФ.

«Поздравляем всех хранителей вековой мудрости, уникальных языков, традиций и бесценной связи с природой», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов. Праздник в стране отмечается впервые.

