40-летняя Ирина Шейк снялась в «голом» персиковом платье

Российская топ-модель Ирина Шейк представила в своих соцсетях несколько ярких образов, которые восхитили звездных коллег соотечественницы.

Так, 40-летняя звезда мировых подиумов позировала в прозрачном платье в пол нежного персикового цвета со шлейфом и цветочным декором. Ирине сделали неброский макияж, подчеркнувший ее природную красоту, и собрали волосы в простой хвост.

На втором фото топ-модель предстала перед камерой среди живописных скал в черном купальнике, скрепленном на лифе золочеными кольцами. Россиянка, выступающая за здоровое женское тело, продемонстрировала подкаченную фигуру.

На третьем снимке звезда глянцевых изданий вновь удивила своим оригинальным стилем, выбрав белое платье в бельевом стиле и черные брюки-клеш. Образ был дополнен шубой в русском стиле и белой сумкой Birkin.

Кроме того, Ирина была запечатлена во время нанесения грима в черном топе и белом парике в стиле Мэрилин Монро. Россиянка показала еще несколько образов из гламурной и повседневной жизни, подписав публикацию: «Везде и всюду».

Снимки восхитили коллег и друзей российской топ-модели. «Ну какая красивая», — написала российская модель Елена Перминова. «Я люблю ее», — отметила американская модель и актриса Эмили Ратаковски. Фото оценили бразильская супермодель Кэролайн Трентин, звездный косметолог из Нью-Йорка Фабрицио Ормонде, португальский футболист Энрико Мартинс и другие знаменитости.

