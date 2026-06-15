Минус 80 млн: ресторанный бизнес Кети Топурии терпит убытки

Новый коммерческий проект солистки музыкального коллектива «А’Студио» Кети Топурии имеет финансовые проблемы. Ресторанная фирма, созданная летом 2024 года в форме общества с ограниченной ответственностью, завершила 2025-й с чистым убытком в размере 80 млн рублей, сообщает SHOT .

Известно, что Топурия вошла в состав учредителей данного бизнеса спустя несколько месяцев после его регистрации. Она выкупила долю в размере 62,5%.

Несмотря на крупные финансовые потери, заведение до сих пор так и не распахнуло свои двери для посетителей. В арендованном пространстве на первом этаже премиального жилого комплекса Savvin River Residence, расположенного в Хамовниках на Саввинской набережной, затянулся масштабный ремонт. На данный момент строители занимаются финальной отделкой. По информации от жильцов элитного квартала, на этой площадке певица планирует запустить развлекательный ночной клуб.

Впрочем, неудачи в ресторанной сфере никак не отражаются на премиальном образе жизни артистки. Она продолжает использовать бизнес-джеты и пополнять личный автопарк. Так, в год запуска бизнеса исполнительница приобрела люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan в модификации Black Badge. Оценочная стоимость модели достигает 40 миллионов рублей.

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