Ефимов: исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют

Двум историческим пилонам, которые расположены в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом, вернут первоначальный облик конца XIX века, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Исторические пилоны — фрагменты утраченных въездных ворот, расположенных в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом. Они имеют завершения в виде металлических скульптурных групп «Диоскуры, укрощающие коней».

«Комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома — масштабный и важный для города проект. Благодаря ей историческая территория интегрируется в современную городскую среду с сохранением своего наследия. Для будущей реставрации пилонов специалисты провели комплекс научных исследований: историко-архивные и библиографические изыскания, натурные обследования с фотофиксацией, архитектурно-археологические обмеры памятника. Проект реставрации предполагает воссоздание утраченного декора, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века. Такая кропотливая научная работа позволит восстановить геометрию и пропорции памятника», — прокомментировал Ефимов.

Известно, что проект реставрации исторических пилонов Центрального Московского ипподрома разработала профильная мастерская проектного института «МОСПРОЕКТ» — Центр по работе с объектами культурного наследия.

В департаменте градостроительной политики добавили, что первый проект новой мастерской «МОСПРОЕКТА» демонстрирует ответственный подход к работе с объектами культурного наследия. Пилоны Центрального московского ипподрома — это уникальный и один из самых выразительных памятников монументально-декоративного искусства в столице.

В разные годы «МОСПРОЕКТ» работал над реставрацией и реконструкцией таких узнаваемых объектов, как Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина (включая Музей личных коллекций), театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, усадьба «Останкино» и хирургический корпус ГКБ № 1 им. Пирогова.