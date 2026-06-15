Единый реестр педофилов предложили создать в России

Громкие публикации журналистов подтолкнули российских законодателей к пересмотру мер контроля за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Парламентарии выступили с инициативой сформировать специализированный закрытый перечень осужденных за насилие над детьми, сообщает Baza .

С таким предложением обратилась депутат Государственной думы Анастасия Удальцова. Она отреагировала на обнародованные результаты расследования Telegram-канала Baza о деятельности подпольного сообщества педофилов «Голубая орхидея».

В рамках новой концепции планируется не просто расширить учетные базы, но и кардинально перестроить систему мониторинга за такими преступниками после освобождения. В частности, предлагается настроить сквозной обмен данными между правоохранительными структурами, администрациями учебных заведений и органами попечительства.

Помимо этого, авторы идеи настаивают на детальном анализе мировой практики, чтобы оценить реальную пользу от текущих ограничений. Если эксперты признают их слабыми, собранные аналитические данные лягут в основу нового пакета жестких поправок к федеральному законодательству.

Ранее сообщалось, что один из создателей детского порносайта «Голубая орхидея», о котором делала расследование Baza, спустя 25 лет проживает в затворничестве. Его нашли в Московской области.

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