Что делать, если автомобиль утонул во время ливня

Днем 15 июля на Москву обрушилась гроза. На улицах полно воды, некоторые дороги и дворы оказались полностью затоплены. Что делать, если автомобиль затопило во время сильного дождя, как его правильно просушить и можно ли получить компенсацию от страховой.

Чем чревато затопление автомобиля Фото - © Алексей Ширяев/РИАМО Преодоление глубокой лужи может стать фатальным для автомобиля, так как вода может попасть в двигатель и это приведет к гидроудару. А это значит, что придется делать дорогостоящий ремонт или вовсе замену агрегата. Ошибочно думать, что на кроссовере можно ездить по воде, не опасаясь за двигатель. На самом деле двигатель расположен у них всего на 4–5 см выше, чем у обычной легковушки, поэтому только серьезные внедорожники имеют преимущество. Если вода попала в салон и машина простояла с ней несколько дней, то появится не только неприятный запах, но и плесень с грибком. Современные автомобили напичканы электроникой и, скорее всего, электронная панель приборов, экран мультимедиасистемы, навигатор или видеорегистратор не переживут контакта с водой. Пострадают также и электрические контакты, предохранители, различные датчики и блоки. Вода может оказаться и в топливном баке, и в трансмиссии, что грозит поломкой, вымыванием всех смазывающих жидкостей и, соответственно, большим и дорогим ремонтом.

Как правильно ездить при сильных подтоплениях Фото - © Анастасия Осипова/РИАМО Подтопления и лужи в сильный ливень стоит проезжать правильно. В знакомой местности лучше вообще объезжать места, где затопления образуются регулярно. Если местность незнакомая и нет уверенности в том, что преграду можно преодолеть, то лучше найти пути объезда. Проезжать глубокую лужу нужно на низкой и постоянной скорости, не нужно никого обгонять и важно соблюдать дистанцию. Следует оценить ситуацию, посмотреть на другие автомобили и пешеходов, чтобы понять примерный уровень воды. Относительно безопасно можно проехать уровень воды, который совпадает с уровнем порогов автомобиля. Для легковых авто это обычно 20—25 см. Даже если выхлопная труба при этом будет полностью в воде, давление газов не даст проникнуть ей внутрь.

Что делать сразу после затопления автомобиля Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Если автомобиль заглох или он, уже припаркованный, оказался в воде, то заводить его не нужно. Его лучше дотолкать на возвышенность, если есть такая возможность. Если аккумулятор промокнуть не успел, то с него нужно снять клеммы. Если вода попала в салон, попробуйте убрать ее с помощью подручных средств. После того, как удалось выехать или вытащить автомобиль из воды, его необходимо проверить. На всякий случай нужно посмотреть на масляный щуп. Если на щупе или под крышкой будет эмульсия (субстанция с белым оттенком, смесь воды и моторного масла), это значит, что нужно вызывать эвакуатор: двигатель можно будет запустить только после замены масла. Если такой эмульсии нет, то важно просушить тормозные колодки. Для этого двигайтесь на небольшой скорости и несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Что делать, если вода попала в двигатель Фото - © РИАМО Если двигатель уже заглох, то не нужно пытаться его снова завести: это может только усугубить последствия затопления. Нужно снять клеммы с аккумулятора и постараться оттолкать машину из воды или большой лужи в менее затопленное место – автомобиль не должен долго находиться в воде. Машину необходимо отогнать в автосервис и начать просушку. Специалисты должны проверить воздушный фильтр, проверить свечи и удалить с них воду, покрутить двигатель стартером, проверить масло, чтобы не было эмульсии, и заменить его, если в масло попала вода.

Как просушить салон автомобиля после затопления Фото - © Александр Манзюк/РИАМО С просушкой салона также тянуть не стоит — иначе может появиться неприятный запах. Длительное пребывание в воде разрушит ковролин, обивку и наполнители сидений, а обшивка потолка и дверей разбухнут. Сиденьям может потребоваться реставрация или даже замена. Если автомобиль затопило сильно, то нужен будет демонтаж салона в сервисе и длительная просушка в течение двух-трех дней. Быстро сушить в специальных камерах специалисты не рекомендуют, так как не все материалы могут выдержать высокую температуру. Для полной просушки автомобиля недостаточно просто открыть двери, капот и багажник. Лучше всего с помощью специалиста полностью разобрать салон, снять торпедо и плотный войлок на полу автомобиля (карпет, ред.). Сиденья и карпет нужно промыть моющим пылесосом, а все разъемы и контакты разъединить, очистить и продуть компрессором. Чтобы убрать остатки влаги из автомобиля, можно наполнить небольшие тканевые мешки древесным наполнителем для кошачьего туалета или опилками и оставить в салоне. Еще лучше работает наполнитель, сделанный из силикагеля.

Где парковать автомобиль во время сильных ливней Фото - © администрация города Реутов Чтобы автомобиль не затопило во время ливней, лучше всего парковать его на возвышенности, подальше от деревьев и линий электропередач. Небольшие дожди оставляют после себя лужи, по которым можно определить низменность, там будет больше всего воды при затоплении — об этом нужно помнить. Место для стоянки должно быть с твердым покрытием. При парковке нужно пользоваться стояночным тормозом. Паркинги лучше выбирать наземные и избегать подземных, особенно на нижних уровнях. Стоит забрать машину с такой парковки, если синоптики обещают ливень.