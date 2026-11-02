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Беспилотник повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе

Спецоперация

Старый Оскол подвергся атаке ВСУ. Фасад многоквартирного дома оказался поврежден из-за падения БПЛА, сообщает оперштаб Белгородской области.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.

Ранее мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области.

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