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Беспилотник повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.

Ранее мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области.

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