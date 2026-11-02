USD
Доллар США
80,56
-0.15 %
EUR
Евро
89,66
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,09
0.02 %
TRY
Турецкая Лира
16,17
-0.30 %

Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде

Происшествия

На борту рухнувшего в округе Палм-Бич бизнес-джета Learjet 60 находились девять человек. Все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта США Шона Даффи.

«Сегодняшняя авиакатастрофа в округе Палм-Бич — это ужасающая трагедия. Все девять человек, находившихся на борту, погибли», — отметил он.

Министр уточнил, что воздушное судно вылетело из Остина (штат Техас) и направлялось на Багамы.

Самолет рухнул на проезжую часть и перекрыл Военную дорогу на участке между Крестхейвеном и 10-й авеню.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.