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Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде

На борту рухнувшего в округе Палм-Бич бизнес-джета Learjet 60 находились девять человек. Все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта США Шона Даффи.

«Сегодняшняя авиакатастрофа в округе Палм-Бич — это ужасающая трагедия. Все девять человек, находившихся на борту, погибли», — отметил он.

Министр уточнил, что воздушное судно вылетело из Остина (штат Техас) и направлялось на Багамы.

Самолет рухнул на проезжую часть и перекрыл Военную дорогу на участке между Крестхейвеном и 10-й авеню.

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