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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на морских минах, двигаясь по маршруту в Ормузском проливе, который Иран считает несанкционированным, сообщает ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах, следуя по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе», — говорится в заявлении КСИР.

Один из танкеров относится к классу супертанкеров. После подрыва он загорелся.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о надежде Ирана на то, что Соединенные Штаты проявят рациональность и отдадут предпочтение дипломатическому пути.

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