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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково ночью 2 ноября принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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