сегодня в 00:57

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково ночью 2 ноября принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.