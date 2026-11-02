Восемь человек пострадали из-за пожара на угольном предприятии в Тыве Происшествия сегодня в 00:19

В Тыве на угольном предприятии вспыхнул пожар. В результате восемь человек пострадали, сообщает РЕН ТВ.

Огонь возник в Тандинском районе на территории Межегейского месторождения. На месте ЧП уже работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Ранее пожар произошел в районе ГЭС-2 в Москве. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.