USD
Доллар США
80,56
-0.15 %
EUR
Евро
89,66
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,09
0.02 %
TRY
Турецкая Лира
16,17
-0.30 %

Восемь человек пострадали из-за пожара на угольном предприятии в Тыве

Происшествия

В Тыве на угольном предприятии вспыхнул пожар. В результате восемь человек пострадали, сообщает РЕН ТВ.

Огонь возник в Тандинском районе на территории Межегейского месторождения.

На месте ЧП уже работают пожарные, сотрудники полиции и медики.

Ранее пожар произошел в районе ГЭС-2 в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.