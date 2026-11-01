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Огонь и дым между труб: пожар произошел в районе ГЭС-2 в Москве

Очевидцы рассказали, что в районе ГЭС-2 в столице наблюдается возгорание, сообщает «Москва 24» .

На месте ЧП уже работают пожарные и скорая помощь. Информация по инциденту уточняется.

На видео показано, что на крыше здания между трубами есть огонь. От здания поднимается черный столб дыма.

Ранее трое детей отравились угарным газом при пожаре в доме в Иркутской области.

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