Первые моряки арестованного в Индии танкера Unity вернулись в Россию

Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись на Родину, сообщает РИА Новости .

«Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», — заявила родственница одного из них.

По словам собеседницы агентства, четверо должны приземлиться в Сочи и двое — в Москве. Из Индии в РФ три перелета, каждый длится 5-6 часов. Уставший сын до сих пор не верит, что все позади.

В мае у берегов Индии арестовали танкер под флагом Камеруна из-за коммерческого конфликта. Судовладелец задолжал около 500 тыс. долларов местному поставщику топлива. С тех пор судно стояло на якоре в порту Парадип. На борту находились 23 моряка, включая 21 россиянина.

В начале октября суд постановил, что индийская сторона должна срочно вернуть экипаж на Родину. Моряки должны вернуться домой в первой половине ноября, когда будет подобрана новая команда для судна.

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