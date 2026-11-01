Жительница Подмосковья чуть не умерла после приема индийского БАДа

Екатерина последовала совету подруги и приняла добавку, купленную в магазине Сочи. После этого пострадавшая отправилась на плановый прием к врачу, где у нее проявились первые симптомы отравления: начались онемение и резкое падение давления.

Через пару часов в гостях у сестры Екатерина не смогла держать кусок хлеба в руке. Ей вызвали скорую помощь. Затем состояние девушки немного улучшилось, но вскоре стало хуже: появилось ощущение горячей слюны, начали мелькать черные пятна перед глазами и терялось равновесие.

В городской больнице Екатерине диагностировали анафилактический шок. Однако после консультации с частным врачом она решила, что диагноз неверный. Девушка провела несколько дней в стационаре, а затем отказалась от дальнейшего лечения. Она считает, что отравилась ядом.

Последствия оказались серьезными. В больнице врачи выявили фибрилляцию сердца, поэтому сейчас она проходит суточное наблюдение с помощью холтера. Девушка намерена написать заявление в полицию и требует экспертизу биологической добавки.

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