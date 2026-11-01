Волочкова обвинила в предательстве директора, с которым летала на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова обвинила в предательстве своего директора Максима Николаева, это произошло после концерта в Краснодаре, сообщает Super.ru .

При этом в августе они вместе летали отдыхать на Мальдивы. За отпуск балерина заплатила сама.

«И ведь свозила человека за свой счет на Мальдивы. По‑человечески. Доверяя. Не предполагая, что этот человек нуждался сначала в пиаре, а потом в обмане», — поделилась Волочкова.

По ее словам, Николаев забрал больше положенного ему денег — процент от гонорара за выступление.

«Пусть это остается, Максим, на твоей совести», — отметила артистка.

Она добавила, что прекратила сотрудничество с Николаевым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.