Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в «Царицыно»

Во время обыска в квартире подозреваемого силовики нашли ножи и предметы с запрещенной символикой. Также изъяли мобильный телефон, в котором хранились видеозаписи терактов и ролики с пропагандой фашизма и насилия в отношении мигрантов.

На опубликованных кадрах видно, как трое силовиков в масках ведут задержанного к микроавтобусу, грузят и увозят на допрос.

Подозреваемый уже дал признательные показания.

Накануне посольство США в Москве выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» происшествия с жертвами в музее-заповеднике «Царицыно». 1 ноября При проверке сведений США задержан подросток.

По данным ФСБ, в TikTok задержанный подросток разместил фото, сделанные в музее-заповеднике «Царицыно», подписав их: I found a place (перевод с английского «Я нашел место»).

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