Новый случай оспы обезьян диагностирован в Домодедовской больнице

В инфекционное отделение больницы поступил 38-летний пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Это третий случай заражения данным заболеванием в медучреждении за последний месяц и восьмой — за последние 2 года.

При поступлении в больницу у пациента наблюдались характерные симптомы: лихорадка, высыпания на коже и увеличение лимфоузлов. Состояние больного оценивается как удовлетворительное. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как отметил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов, медучреждение располагает всем необходимым для лечения подобных случаев. Угрозы для других пациентов и персонала нет.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц. Ситуация находится на контроле ведомства и региональных властей.

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