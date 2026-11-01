«Все еще замужем»: Маргарита Симоньян рассказала, почему не снимает кольцо

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками, почему не снимает обручальное кольцо после смерти супруга Тиграна Кеосаяна.

В личном блоге журналистки подписчица в комментариях отметила: «Всегда замечаю, что на руке у Маргариты обручальное кольцо до сих пор. Все еще носит его. Все еще замужем. Это так трогательно».

«Я всегда буду женой Тиграна», — ответила Симоньян, дав понять, что не представляет себя в других отношениях.

Известный телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года после продолжительной комы. Ему было 59 лет. В день годовщины смерти мужа Маргарита Симоньян поделилась своими трогательными мыслями.

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