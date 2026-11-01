«Они же идеальные»: рынок платных интернет-подружек растет в России

В России растет рынок платных интернет-подружек. Одинокие молодые люди платят за внимание девушек из каталогов, чтобы играть с ними в видеоигры и наблюдать за их сном. При этом сами исполнительцы иногда остаются без гроша, сообщает Mash Money .

Зумерши мурлычут в микрофон, изображают вторых половинок, показывают свои комнаты и рекомендуют аниме. По сути, это проституция без физического контакта. Внимание, эмоции и иллюзия отношений продаются по часам. Площадки набирают популярность через TikTok и Telegram. Один из сервисов имеет все 43 отзыва с пятью звездами. При этом за отзыв дают скидку 15%.

Юридическая ситуация еще более запутанная: иногда непонятно, куда уходят деньги. Платежи могут проходить через СБП, криптовалюту или посредника с казахстанской офертой, в которой не указаны ни название юрлица, ни адрес. Неизвестно, кому предъявлять претензии в случае проблем.

За привлекательными аватарками иногда скрываются внутренние конфликты. Бывшая исполнительница рассказала, что сначала выплаты были регулярными, а площадка забирала 30-40%. Но затем возникли разногласия между руководством, что привело к задержкам. Совладельцев обвинили в присвоении миллиона, краже бизнеса и мошенничестве. Девушек месяцами держали в неведении и просили бесплатно рекламировать сервис под угрозой увольнения. Некоторые сотрудницы так и не получили свои честно заработанные деньги.

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