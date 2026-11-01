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40‑летняя модель Елена Перминова спровоцировала слухи о новом романе после расставания с бойфрендом. Она поделилась с подписчиками в блоге снимком с огромным букетом белых роз, сообщает Super.ru .

На фото букет стоит около полки с обувью. Цветы находятся в бумажной упаковке.

Подписчики решили, что это подарок от нового поклонника модели. Сама она комментировать данные слухи не стала.

В сентябре Перминова подтвердила, что рассталась с манекенщиком Тарасом Романовым. Экс-бойфренд младше нее на 10 лет.

Кроме того, до этого она рассталась с миллиардером Александром Лебедевым. Они провели вместе почти 20 лет, у пары четверо общих детей.

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