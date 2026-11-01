Останки трех человек обнаружили в бомбоубежище в Приморском крае

В Приморье в бомбоубежище обнаружили три человеческих скелета. Предположительно, это останки пропавшей женщины и двух братьев-близнецов, сообщает 112 .

В Лесозаводске вскрыли бомбоубежище, чтобы провести замеры и поставить его на кадастровый учет. В одном из помещений нашли останки трех человек. Двое находились на спальных местах, еще один — на полу.

Вероятно, погибшие — 39-летняя Наталья У., числившаяся пропавшей без вести с 2022 года, ее сожитель Дмитрий Ш. и его брат-близнец Юрий. Смерть наступила около 5 лет назад.

Ранее стало известно, что в Магадане гигантский медведь раскапывает захоронения и уносит человеческие останки в ближайший лес.

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