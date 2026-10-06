В Магадане гигантский медведь ворует трупы из могил и уносит в лес

В Магадане на местном кладбище крупный медведь раскапывает захоронения и уносит человеческие останки в ближайший лесной массив. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Об инциденте стало известно после того, как местная семья приехала навестить могилу умершей в конце февраля родственницы. На участке посетители обнаружили разрушенную оградку, разрытую яму и фрагменты одежды. При этом само тело усопшей исчезло.

Работники кладбища заявили, что не владеют информацией о случившемся. Родные начали самостоятельные поиски.

В лесной полосе примерно в 300 метрах от кладбища семья наткнулась на множество разбросанных костей. Также там нашли около 10 человеческих черепов.

После осмотра территории вокруг разоренных могил и по всему периметру кладбища очевидцы зафиксировали отпечатки лап очень крупного хищника. Местные жители предполагают, что огромный медведь обитает в этих окрестностях продолжительное время и систематически извлекает тела из земли. Семья направила официальные заявления в городскую администрацию и полицию.

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