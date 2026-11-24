Торговые центры в России ждет переформатирование, а не массовое закрытие. Такой прогноз дала директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева, сообщает ИА «Время Н» .

По ее словам, переход значительной части торговли в онлайн и уход зарубежных брендов осложнили положение торговых центров. Найти замену всем ушедшим маркам пока не удалось: магазины закрываются, посещаемость ряда объектов падает.

«На первый план выйдут развлекательная составляющая, кафе», — предположила Романчева.

Эксперт сравнила ситуацию с кинотеатрами, которые теряли популярность после появления кабельного телевидения и Smart-телевизоров. В ответ киноиндустрия стала выпускать фильмы для полноценного просмотра на большом экране, например «Аватар».

Романчева напомнила, что в США торговые центры пережили период массовых закрытий. Здания долго пустовали: особенности планировки затрудняют их использование для других целей.

Перед Новым годом эксперт ожидает наплыва посетителей в торговые центры, поскольку многие предпочитают выбирать подарки лично.

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