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Житель Ямала пошел на поправку после нападения медведя в Красноселькупском районе. Врачи выписали мужчину из больницы, сообщает «Север-Пресс» .

Мужчине сделали челюстно-лицевую операцию. О его состоянии рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Выписали на долечивание по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

Медведь напал на рыбака в селе Ратта 3 ноября. Мужчину с многочисленными травмами лица доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.

23 ноября следы медведя обнаружили в Пуровском районе. Хищник бродил между микрорайонами Пурпе и Пуровск, на берегу реки Пяку-Пур.

Лесные пожары в Ямало-Ненецком автономном округе лишили медведей привычных мест обитания и корма. Из-за теплой осени и голода животные не уходят в спячку.

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