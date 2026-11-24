Физика северного сияния известна, но предсказать конкретный узор в небе пока невозможно. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, сообщает «Север-Пресс» .

Сияние возникает при взаимодействии солнечной плазмы с магнитным полем Земли и ионосферой. По словам кандидата технических наук Натана Эйсмонта, скорость сгустка плазмы может составлять от 300 до 1000 километров в секунду: путь до планеты занимает от суток до трех.

На Ямале наблюдают дуги, ленты, лучи, пульсирующие пятна и короны. Последние возникают из-за перспективы: параллельные лучи кажутся сходящимися над головой. Редкие авроральные бусины — цепочки ярких точек вдоль дуги — существуют считанные минуты.

«Форма сияния, как и его цвет, непредсказуема совершенно. Может быть, когда-то это удастся, но сказать, что сейчас это можно сделать, — это сильное преувеличение прогресса. Безусловно, есть прогресс в понимании природы этих явлений в деталях. Хочется предсказать эти картинки. Но утверждать, что это получается, — нет, пока не получается. Пока все усилия направлены на то, чтобы довольно точно предсказать силу взаимодействия: какой выброс произошел и какова скорость его распространения», — пояснил Эйсмонт.

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