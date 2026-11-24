Строители котельной «Западная» в поселке Тучково Рузского округа выполняют обвязку теплового оборудования и монтаж дымовой трубы. Завершить проект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В западной части поселка Тучково продолжается строительство котельной «Западная». Проект предусматривает обновление инфраструктуры и технологического оборудования, чтобы повысить энергоэффективность объекта и надежность теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений.

Строители завершили бетонирование лотка внутренней дренажной системы, необходимой для долгосрочной работы оборудования. Параллельно идет обвязка котлового контура, теплообменников и насосов, от которой зависят надежность и управляемость системы теплоснабжения.

Также продолжается монтаж дымовой трубы. Она обеспечит отвод продуктов сгорания в соответствии с современными экологическими требованиями. Завершение проекта намечено на 2027 год. Более эффективное использование ресурсов позволит снизить эксплуатационные расходы.

«Каждый объект — от крупной котельной до локальных сетей — должен соответствовать современным требованиям по безопасности, экологии и энергоэффективности. Работы на котельной «Западная» в Тучково идут по плану, и мы внимательно следим за их качеством», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В 2026 году в Рузском округе завершили строительство двух блочно-модульных котельных — в Брикете и Поречье. Они уже обеспечивают теплом и горячей водой около 1,5 тыс. жителей.

На котельной на Студенческой в Тучково продолжается капитальный ремонт. Часть основного оборудования планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, а все работы, включая благоустройство, завершить в мае 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.